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داعية إسلامى: شرب الماء أثناء صلاة النافلة "جائز"
رمضان عبد المعز

داعية إسلامى: شرب الماء أثناء صلاة النافلة "جائز"

الخميس، 13 ابريل 2017 10:46 م

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن المشهور فى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، أن تعمد الأكل فى صلاة الفريضة يبطلها دون النافلة، وهذا هو مذهب الجمهور.

وأضاف عبد المعز، فى لقائه على فضائية “dmc”، أن الحنابلة تساهلوا فى مسألة الشرب فى النافلة فقط دون الفريضة، فلو شرب المصلى أثناء النافلة فلا تبطل صلاته.

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