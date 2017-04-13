التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وفدا من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور رودني فريلينغ ويزن في حضور السفيرة الأمريكية في لبنان اليزابيث ريتشارد ، بحث الجانبان التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

كما استقبل الحريري مع الأمين العام التنفيذي للأسكوا بالوكالة خولة مطر عمل المنظمة والنشاطات التي تقوم بها في لبنان.

كما التقى الحريري أيضا عضو البرلمان الأوروبي ميشال إيليو ماري وعضو البرلمان الفرنسي باتريك أولييه والسيدة إيناس أبو عياش وتناول معهم مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة.