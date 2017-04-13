أغلقت السلطات الباكستانية اليوم حرم جامعة عبد الولي خان باقليم ماردان لأجل غير مسمى، وذلك بعد وقوع أعمال شغب أسفرت عن مصرع أحد الطلاب بدعوى إلحاده .

وذكرت قناة “جيو ” الباكستانية في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية أن قوات الشرطة القت القبض على اكثر من 20 شخصا بتهمة الاشتراك في أعمال العنف التي قام خلالها الطلاب بإضرام النيران والشغب وقتل الطالب ويدعى مشاهل خان بكلية الاتصال الجماهيري داخل غرفته في المدينة الجامعية بتهمة الزندقة والإلحاد.

وأشارت قناة “جيو” إلى أن أعمال الشغب أسفرت أيضا عن جرح 5 أشخاص اخرين .