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إغلاق حرم جامعة باكستانية لأجل غير مسمى والسبب!
الشرطة الباكستانية

إغلاق حرم جامعة باكستانية لأجل غير مسمى والسبب!

الخميس، 13 ابريل 2017 10:27 م
أ ش أ

أغلقت السلطات الباكستانية اليوم حرم جامعة عبد الولي خان باقليم ماردان لأجل غير مسمى، وذلك بعد وقوع أعمال شغب أسفرت عن مصرع أحد الطلاب بدعوى إلحاده .

وذكرت قناة “جيو ” الباكستانية في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية أن قوات الشرطة القت القبض على اكثر من 20 شخصا بتهمة الاشتراك في أعمال العنف التي قام خلالها الطلاب بإضرام النيران والشغب وقتل الطالب ويدعى مشاهل خان بكلية الاتصال الجماهيري داخل غرفته في المدينة الجامعية بتهمة الزندقة والإلحاد.

وأشارت قناة “جيو” إلى أن أعمال الشغب أسفرت أيضا عن جرح 5 أشخاص اخرين .

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