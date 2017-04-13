جاء في أوراق رسمية قدمتها شركة إكسون موبيل للسلطات اليوم الخميس أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حصل على دخل شامل بلغ 27.4 مليون دولار العام الماضي عندما كان رئيسا تنفيذيا للشركة.

وإكسون موبيل أكبر شركة نفط مدرجة في البورصة في العالم.

وحصل تيلرسون ومدراء تنفيذيون بارزون في الشركة على علاوات على الرغم من أن صافي أرباح إكسون موبيل انخفض بأكثر من 50 بالمئة في 2016 مع سعي الشركة، مثل الكثير من شركات قطاع النفط، لخفض النفقات وتجاوز فترة من انخفاض أسعار الخام.

وذكرت الوثائق التي أرسلتها إكسون للجنة الأوراق المالية والبورصات إن إجمالي الدخل الذي حصل عليه تيلرسون العام الماضي ارتفع بنحو 0.5 بالمئة بسبب زيادة في راتبه بلغت نسبتها أربعة في المئة ليصل إلى 3.2 مليون دولار وارتفاع بنسبة ثمانية بالمئة في أرباح الأسهم إلى 19.7 مليون دولار.

كما زادت قيمة المزايا الإضافية على الراتب التي تلقاها تيلرسون من إكسون العام الماضي التي تشمل التأمين الشخصي والتأمين على الحياة بنسبة سبعة بالمئة إلى 575850 دولارا.

ووفقا لبيانات رسمية يبلغ راتب تيلرسون الحالي كوزير للخارجية الأمريكية بعد استقالته من إكسون 207800 دولار فقط وهو ما يقل عن واحد في المئة من إجمالي ما حصل عليه من عمله في اكسون موبيل العام الماضي.