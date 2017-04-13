الناتو ينشر قوة في بولندا لمواجهة أي تهديد روسي محتمل

رحبت بولندا اليوم الخميس بنشر أول مجموعة من الجنود الأمريكيين ضمن قوة متعددة الجنسيات بمنطقة البلطيق لمواجهة تهديدات محتملة من روسيا.

وتقرر نشر أكثر من 1100 جندي -900 أمريكي و150 من بريطانيا و120 من رومانيا في منطقة أورزيز الواقعة على بعد 57 كيلومترا جنوبي جيب كالينينجراد الروسي على بحر البلطيق حيث نشرت موسكو صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية ونظام إس-400 الصاروخي للدفاع الجوي.

وسيتم نشر ثلاثة تشكيلات أخرى بحلول يونيو حزيران بنفس المنطقة.

وقال الجنرال كورتيس سكاباروتي قائد قوات حلف الأطلسي في أوروبا خلال احتفال أقيم للترحيب بالدفعة الجديدة في أورزيز الواقعة على بعد 220 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من وارسو “نشر هؤلاء الجنود في بولندا إظهار واضح لوحدة حلف الأطلسي وعزمه ويبعث برسالة واضحة لأي معتد محتمل.”

وضغطت بولندا، التي أزعجها سلوك روسيا على الجناح الشرقي لحلف الأطلسي، لنشر الجنود على أراضيها خاصة منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

وأثنى الرئيس البولندي أندريه دودا على نشر القوات ووصف التحرك بأنه لحظة تاريخية “انتظرتها أجيال”.