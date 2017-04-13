نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء، عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قوله لنظيره السوري وليد المعلم في موسكو، اليوم الخميس، إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على أن الضربات الجوية الأمريكية على سوريا ينبغي ألا تتكرر.

وأضاف أن ذلك “تم التوصل إليه” خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى موسكو أمس الأربعاء، وأشار لافروف إلى أن “بعض الدول حاولت تبرير القصف الأمريكي على خان شيخون في سوريا بحجة الهجوم الكيماوي”.

وعن مشاورات أستانة، قال لافروف: “لدينا آمال باستئناف العملية السياسية في سوريا، وسيكون هناك لقاء ثلاثي للدول الضامنة في إيران للتحضير لمحادثات أستانة”.

وشكر وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، روسيا على الفيتو الذي قدمته في مجلس الأمن وقال: “نشكر روسيا على الموقف الذي اتخذته بشأن القصف الأمريكي على سوريا”.

وتابع: “القصف الأمريكي عدوان لأنه جرى خارج نطاق مجلس الأمن”، مشيرًا إلى أن “الفيتو الروسي تصدى لمحاولات إسقاط النظام واستمرار العدوان على سوريا”.

أكد أن حكومته طالبت “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتشكيل لجنة تحقيق نزيهة للتحقيق بما جرى في خان شيخون”.