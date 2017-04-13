أجلت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين عقد جمعيتها العمومية، التي كانت مقررة مساء اليوم الخميس، إلى يوم 27 أبريل الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني للشعبة والذي يكتمل بـ 40 عضوا (ما يعادل 50 % + 1).

وبذلك تقرر أن تجتمع الشعبة مرة أخرى بعد مرور أسبوعين بربع عدد الأعضاء.

وكانت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين قد دعت أعضاءها اليوم الخميس لعقد جمعيتها العمومية العادية لمناقشة الميزانية العامة للشعبة عن أعوام 2015 و2016 و2017