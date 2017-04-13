 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 10:06 مساءً
روابط سريعة
شعبة المصورين الصحفيين تؤجل جمعيتها العمومية
كاميرا، تصوير

شعبة المصورين الصحفيين تؤجل جمعيتها العمومية

الخميس، 13 ابريل 2017 10:05 م
خاص: محيط

أجلت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين عقد جمعيتها العمومية، التي كانت مقررة مساء اليوم الخميس، إلى يوم 27 أبريل الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني للشعبة والذي يكتمل بـ 40 عضوا (ما يعادل 50 % + 1).

وبذلك تقرر أن تجتمع الشعبة مرة أخرى بعد مرور أسبوعين بربع عدد الأعضاء.

وكانت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين قد دعت أعضاءها اليوم الخميس لعقد جمعيتها العمومية العادية لمناقشة الميزانية العامة للشعبة عن أعوام 2015 و2016 و2017

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3