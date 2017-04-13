حث وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابرييل اليوم الأحزاب السياسية في كوسوفو بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع جمهورية الجبل الأسود ، وذلك لإنهاء كون كوسوفو الدولة الوحيدة غرب البلقان التي لا يتمتع مواطنيها بحرية السفر دون قيود داخل دول اتفاقية شنجن .

وذكرت شبكة “ايه بى سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن أحزاب المعارضة ترى أن كوسوفو فقدت مساحات كبيرة من الأراضي عند إبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع الجبل الأسود قبل نحو عامين ، حيث دأبت المعارضة على إثارة القلاقل داخل البرلمان من اجل منع الائتلاف الحاكم من التصديق على الاتفاقية المذكورة .

وناشد وزير خارجية ألمانيا - خلال لقائه اليوم في بريشتينا مع عيسى مصطفى رئيس وزراء كوسوفو - زعماء الألبان في تلك الدولة السعي لإقناع الأقلية الصربية في كوسوفو بالموافقة على تشكيل جيش وطني للبلاد ، حيث أن كوسوفو دولة ذات سيادة من حقها أن يكون لها جيش مستقل .

تجدر الإشارة إلى أن كوسوفو استقلت عن صربيا عام 2008 ، حيث قوبلت تلك الخطوة باعتراف 114 دولة في مختلف العالم عدا صربيا .