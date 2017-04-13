مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين الكنائس على مستوى المحافظةالخميس، 13 ابريل 2017 10:02 م
تفقد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان، الخدمات المكلفة بتأمين المطرنيات والكنائس بمدينة قنا.. معلنا عن رفع حالة الاستنفار الأمني بجميع قطاعات المديرية لتأمين كافة الكنائس على مستوى المحافظة.
وطالب مدير أمن قنا قوات التأمين بمتابعة كاميرات المراقبة والتفتيش الدقيق على البوابات الإلكترونية واليقظة التامة أثناء الخدمة مع توخي الحيطة والحذر لمواجهة أي تداعيات محتملة أو أي أعمال إرهابية قد تحدث بشكل مفاجىء.
وشدد على انتشار دوريات أمنية بالقرب من المطرانيات ومنع وقوف السيارات والدراجات النارية كما تم الدفع بعناصر من الشرطة السرية والمفرقعات لتمشيط محيط الكنائس وتأمينها، فضلا عن نشر الدوريات على الطرق السريعة وتوسيع دائرة الاشتباه بجميع كمائن المحافظة.
وقال مدير أمن قنا إنه تم زيادة أعداد أفراد الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الكنائس على مستوى المحافظة، فضلا عن تكثيف التواجد الأمني والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وفرض طوق أمني حول مطرانيات قنا وقوص ونجع حمادي ودشنا وتوابعهم وكذلك كنائس جميع مراكز المحافظة.
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