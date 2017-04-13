 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 10:02 مساءً
روابط سريعة
سجن 10 أشخاص تورطوا في هجوم على سد النهضة
سد النهضة ـ اثيوبيا

سجن 10 أشخاص تورطوا في هجوم على سد النهضة

الخميس، 13 ابريل 2017 09:59 م
متابعات

قالت قناة “إيه بي سي” الأمريكية، إن السلطات الأثيوبية قضت بالسجن على عشرة أشخاص تورطوا في هجوم على سد النهضة الأثيوبي في مارس الماضي.

وأضافت القناة، أن الحكومة الأثيوبية وجهت اتهامات للمدانين بتلقي التدريب والأسلحة من إريتريا، التي أنكرت صلتها بالهجوم.

وأشارت إلى أن الأحكام بالسجن على المدانين العشرة تراوحت بين تسع سنوات والسجن مدى الحياة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3