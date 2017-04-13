سجن 10 أشخاص تورطوا في هجوم على سد النهضة

قالت قناة “إيه بي سي” الأمريكية، إن السلطات الأثيوبية قضت بالسجن على عشرة أشخاص تورطوا في هجوم على سد النهضة الأثيوبي في مارس الماضي.

وأضافت القناة، أن الحكومة الأثيوبية وجهت اتهامات للمدانين بتلقي التدريب والأسلحة من إريتريا، التي أنكرت صلتها بالهجوم.

وأشارت إلى أن الأحكام بالسجن على المدانين العشرة تراوحت بين تسع سنوات والسجن مدى الحياة.