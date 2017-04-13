 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 10:12 مساءً
روابط سريعة
الشغب التركي يتواصل في فرنسا ويؤجل انطلاق لقاء ليون وبشكتاش
شغب جماهير ليون

الشغب التركي يتواصل في فرنسا ويؤجل انطلاق لقاء ليون وبشكتاش

الخميس، 13 ابريل 2017 09:56 م
متابعات

تأخر انطلاق لقاء ليون الفرنسى وضيفه بشكتاش التركى فى ذهاب ربع نهائى الدورى الأوروبى الذى كان مقررًا أن ينطلق فى تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق، وذلك بسبب أعمال الشغب من قبل الجماهير التركية فى الملعب.

وقامت الجماهير التركية بقذف نظيرتها الفرنسية بالألعاب النارية، الأمر الذى جعل جماهير ليون تنزل إلى أرضية الملعب هربًا من مقذوفات الجماهير التركية، ليتأخر انطلاق المباراة.

وكانت الجماهير التركية قد اشتبكت مع الشرطة الفرنسية قبل دخولها ملعب المباراة، الأمر الذى جعل قوات الأمن تطلق الأعيرة النارية وقنابل الدخان لتفريقهم. 

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3