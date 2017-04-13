تأخر انطلاق لقاء ليون الفرنسى وضيفه بشكتاش التركى فى ذهاب ربع نهائى الدورى الأوروبى الذى كان مقررًا أن ينطلق فى تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق، وذلك بسبب أعمال الشغب من قبل الجماهير التركية فى الملعب.

وقامت الجماهير التركية بقذف نظيرتها الفرنسية بالألعاب النارية، الأمر الذى جعل جماهير ليون تنزل إلى أرضية الملعب هربًا من مقذوفات الجماهير التركية، ليتأخر انطلاق المباراة.

وكانت الجماهير التركية قد اشتبكت مع الشرطة الفرنسية قبل دخولها ملعب المباراة، الأمر الذى جعل قوات الأمن تطلق الأعيرة النارية وقنابل الدخان لتفريقهم.