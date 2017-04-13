ألقت حملة من مباحث التموين بالفيوم، القبض على تشكيل عصابي يضم مجموعة من المصريين والأجانب، تخصصوا في شراء محصول القمح من المزارعين بأسعار عالية، وحصاد سنابله خضراء قبل النضج، وحرقه في منطقة نائية؛ بحجة إنتاج الفريك وتصديره للخارج.

وكانت معلومات وردت للواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، من اللواء حسام فوزى مدير المباحث، بوجود تشكيل دولي- بمشاركة آخرين مصريين- يشتري محصول القمح من الفلاحين قبل نضجه وحرقه في مزرعة نائية.

وتبين من تحريات العقيد محمد إلهامي رئيس مباحث التموين صحة المعلومات، وحصاد عدد من العمال لمحصول القمح قبل نضجه وتجميع كميات كبيرة منه في مزرعة دواجن مهجورة بقرية دمو التابعة لمركز الفيوم، دون مراعاة الاشتراطات الصحية، وحرقها وإتلافها باستخدام أسطوانات البوتاجاز صغيرة الحجم بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات وأحكام القانون 281 لسنة 1994 والقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال الصناعية والتجارية والقانون 10 لسنة 1966 الخاص بالصحة والقانون 53 لسنة 1966 الخاص بالزراعة؛ بهدف زعزعة الاستقرار الأمني للبلاد، باعتبار القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وتم ضبط المتهمين، وتبين أن من بينهم شخصين يحملان الجنسية الأردنية.

وحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 12734 جنح مركز الفيوم، وجارِ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.