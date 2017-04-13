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اعترافات خطيرة للإخوان الهاربين من السودان
حبس

اعترافات خطيرة للإخوان الهاربين من السودان

الخميس، 13 ابريل 2017 10:09 م

عرض الإعلامي محمد موسى، مذيع برنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو، يتضمن اعترافات وفضائح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في السودان، أثناء تبادل الاتهامات فيما بينهم.

وأضاف “موسى”- قائلًا: “الإخوان فردوا الملاية لبعض، وفضحوا بعض، ووجهوا اتهامات لبعضهم، تُظهر خلافاتهم وانشقاقاتهم واتهاماتهم لبعضهم بتعاطي المخدرات وممارسة أفعال غير لائقة واتهامات بالتعاون مع الأمن كمخبرين”.

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