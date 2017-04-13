سخر رواد موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، من نشر الدكتور محمد البرادعى، صورة من لقائه الممثل الأمريكى مورجان فريمان، معلقًا عليها أنه فى لندن مع مورجان فريمان لمناقشة الأمن العالمى، والأسلحة النووية، وآفاق السلام فى عالم مضطرب.

وتسأل رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عن أسباب ذلك اللقاء، وما علاقة فنان بمثل هذه القضايا حتى لو كان نجم عالمى بحجم مورجان فريمان، وسخر أحد المغردين قائلًا: “لماذا تناقش تلك القضايا معه”، وأضاف آخر: “قضيها أنت لعب يا برادعى.. أنا مش عارف الناس بتكبر بتخرف فعلا.. أنت (كنت) أمل جيل بحاله”، بينما غرد مصطفى قائلًا: “هل هو بالفعل مهتم بتلك القضايا؟”.