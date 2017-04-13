بالصور.. تعرف على "أم القنابل" التي ألقتها أمريكا في أفغانستانالخميس، 13 ابريل 2017 09:49 م
استهدف الجيش الأمريكى، اليوم الخميس، سلسلة من الكهوف فى مقاطعة نانجارهار، بأفغانستان، التى يحتمى فيها عناصر تابعة لتنظيم “داعش”، مستخدما قنبلة ضخمة من طراز “جى.بى.يو-43”، المعروفة باسم “أم القنابل”، وهى المرة الأولى التى تستخدم فيها تلك القنبلة فى عمليات قتالية، وتم إسقاطها باستخدام طائرة من طراز “إم.سى-130”.
وفيما يلى أهم المعلومات عن “أم القنابل” الأمريكية:
طراز القنبلة “جى بى يو 43” وتعرف بـ “mo.wb”، أو “أم القنبلة”.
قنبلة تقليدية “غير نووية” تم تطويرها لصالح الجيش الأمريكى.
طور “أم القنابل”، ألبرت وييمورتس، فى مختبر أبحاث سلاح الجو عام 2002.
دخلت الخدمة منذ عام 2003
توصف بأنها أقوى سلاح غير نووى مصمم على الإطلاق.
تم تصميم القنبلة ليتم إسقاطها عن طريق طائرة هركيوليز C-130 من طراز ماك-130E أو ماك-130H.
يمكن إلقاؤها من قبل (مقاتلات/ قاذفات) مثل F-16، و C-130 ، و C-17.
تستخدم من قبل القوات الجوية الأمريكية، وسلاح الجو الملكى البريطانى.
الوزن 10.300 كجم (22.600 رطل).
الطول 9.1885 متر (30 قدم 1.75 بوصة).
القطر 103 سم (40.5 بوصة).
ملء H-6.
وزن الحشو 8500 كجم (18700 رطل).
وزن المتفجرات 11 طنا (تى ان تى).
تم اختبار القنبلة لأول مرة فى 11 مارس 2003، فى قاعدة إجلين للقوات الجوية، فى ولاية فلوريدا، وتم اختبارها مرة أخرى فى 21 نوفمبر 2003.
تستخدم مع الأهداف لينة إلى متوسطة السطح مثل الوادى العميق أو داخل كهف.
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