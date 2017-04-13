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حسام البدري ينفي زيادة راتبه في النادي الأهلي
حسام البدري

حسام البدري ينفي زيادة راتبه في النادي الأهلي

الخميس، 13 ابريل 2017 09:53 م

نفى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد عن رغبته في زيادة قيمة راتبه الشهري في النادي الأهلي.

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد أشارت إلى أن حسام البدري طالب مجلس إدارة النادي الأهلي بزيادة راتبه الشهري من 250 ألف جنيه، إلى 400 ألف جنيه.
وقال حسام البدري - في تصريحات اليوم /الخميس/ - إن كل ما تردد عن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه لم يطلب من إدارة النادي الأهلي زيادة راتبه.

وأضاف البدري قائلا “ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن زيادة الراتب، الفريق يمر بمرحلة مهمة في مشواره ببطولة الدوري، وما فائدة انتشار مثل هذه الشائعات في التوقيت الحالي”.

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