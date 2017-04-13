أفادت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، اليوم الخميس، أن زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” ومرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان عازمة على التوجه إلى المحكمة بسبب محاولة إحراق مقرها في باريس.

وأعلنت مجموعة تعرف باسم “مكافحة كره الأجانب” في اتصال هاتفي مع وكالة “فرانس برس” مسئوليتها عن هذا العمل، مشيرة إلى أنها نفذته “بزجاجات حارقة” ليلة الخميس.

وأبدت مارين لوبان لقناة “فرنسا 2” استغرابها بعد أن علمت بمحاولة إحراق مقر حملتها عبر وسائل الإعلام وليس عبر قوات الأمن. وتعتقد المرشحة الفرنسية أن المجموعات اليسارية وسعت نشاطها عشية انتخابات الرئاسة (التي ستجري في فرنسا عبر جولتين الأولى في 23 أبريل الجاري والثانية في 7 مايو المقبل، مضيفة أن الدولة تسمح لليساريين أن يتصرفوا دون عقاب.

وتتميز مارين لوبان بموقفها المتشدد تجاه المهاجرين، كما تدعو للانسحاب من الاتحاد الأروبي، وتظهر استطلاعات الرأي احتلال مارين لوبان في السباق الرئاسي المرتبة الثانية بعد وزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون، ويحتل المرشح الجمهوري فرنسوا فيون المكان الثالث.