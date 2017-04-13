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الخميس 13 ابريل 2017 10:09 مساءً
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ماذا قال ترامب بعد قنبلة أفغانستان؟!
دونالد ترامب‎

ماذا قال ترامب بعد قنبلة أفغانستان؟!

الخميس، 13 ابريل 2017 09:36 م
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه فخور بالجيش الأمريكي مؤكدًا أن ضرب أفغانستان عملية جديدة ناجحة، اليوم الخميس.

وصرح ترامب بأنه بالنظر لعمليات الجيش الأمريكي في آخر 8 أسابيع يتضح أن الحال أفضل من ال8 سنوات الأخيرة، وبسؤاله إن كان الهجوم يبعث رسالة لكوريا الشمالية قال الرئيس الأمريكي:” أنا لا أعرف إن كان ذلك يبعث رسالة لكوريا الشمالية، لكنها مشكلة قائمة وأنا أثق في قدرة الصين على التعامل معها”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن أمريكا قصفت تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية، اليوم الخميس.

وأكد البنتاجون أن القنبلة التي يطلق عليها “أم القنابل”، من طراز جي بي يو 43، وتزن حوالي 10 أطنان وتم إطلاقها من على بعد 300 متر، فيما نقلت قناة “سي إن إن”، عن مسئولين أكدوا أن القنبة تستخدم لأول مرة في العمليات العسكرية وأنها تشكلت خلال حرب العراق.

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