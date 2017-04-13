اتهم فلاديمير سافرونكوف، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، مساء أمس، في جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار ضد سوريا، بريطانيا بتسليح الجماعات المسلحة التي تنفذ عمليات إرهابية. ووصف سافرونكوف المطالب، التى يوجهها المندوب البريطاني في المجلس ماتيو رايكروفت إلى الدول الضامنة للهدنة فى سوريا، بالمسيئة،

وذلك فى وقت تمنح فيه لندن إيواء للمجموعات المسلحة غير الشرعية، التى تقوم بذبح المسيحيين والأقليات الأخرى فى الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجوم على كنائس في أحد الشعانين، في إشارة إلى الهجوم على كنيستي طنطا والإسكندرية.

ووجه حديثه لرايكروفت «هذه الجماعات هي من تهتمون بدعمها». وتابع منفعلا «انظر إلى ولا تشح بنظرك عني!»، مضيفا أن بريطانيا تريد عرقلة عمل المندوب الأممي في سوريا، ستيفان دي ميستورا، وتجعل عمله أكثر تعقيدا، مؤكدا أن «الجميع يعلم أنكم تخافون من أن نعمل مع أمريكا وتخافون من هذا التعاون وتقومون بما يعرقل هذا التعاون».

وأضاف متحدثاً إلى المندوب البريطاني «لم تستمع حتى لما أدلى به دي ميستورا من معلومات حول خان شيخون». وتابع المندوب الروسي «ماذا فعلتم لوقف إطلاق النار؟ كل ما فعلتموه هو تسليح الجماعات المسلحة لأنكم تخافون من الحل السياسي».

وأوضح أنه يجب أن تكون الوفود السورية شاملة وتشارك مواقفها وتفكر فقط في مستقبل سوريا وشعبها، لذلك لا يجب أن يتدخل أحد في شئونهم، أو في عمل دي ميستورا، مشيرا إلى أن روسيا لن تسمح لأحد بأن يتدخل في شئونهم.

وقال المندوب الروسي إن لندن وباريس لطالما عملتا مع الجماعات المعارضة السورية، وطالب بريطانيا فرنسا بالاتصال بهذه الجماعات وأن يطلبوا منهم التوقف عن تخريب دمشق، وتساءل: «لماذا لا توافقون على نشر بيان يندد بالهجوم على السفارة الروسية في دمشق؟».

وأكد المندوب الروسي أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإعادة السلام إلى سوريا وتخفيف الضغوط وتحسين الوضع السياسي في دول العرب والشرق الأوسط.