عاد الرئيس السوداني عمر البشير والوفد المرافق له، مساء اليوم الخميس، إلى الخرطوم بعد زيارة رسمية لدولتي الكويت والبحرين استغرقت ثلاثة أيام.

وكان فى استقبال البشير بمطار الخرطوم الدولي، نائبه الأول رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

وقال وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور - في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم - إن الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث أحدثت نقلة جديدة في مسار العلاقات بين السودان وأشقائه في البلدين.

وأوضح غندور أنه تم الاتفاق خلال الزيارة على بناء شراكة استراتيجية بين السودان ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم التوقيع عليها قريبا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع المسؤولين في دولة الكويت على مواصلة الصناديق الكويتية لدعم مشروعات التنمية بالبلاد.

وأضاف غندور أن الرئيس البشير اتفق مع ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة على فتح سفارة للبحرين بالسودان في القريب العاجل، كما قدم الدعوة لجلالته لزيارة السودان والتي وجدت القبول والترحيب من جانبه.