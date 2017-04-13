افتتح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض “أجري بيزنس للزراعة والإنتاج الحيواني” في دورته الثالثة والذي يشارك فيه أكثر من 110 شركات زراعية، وتستمر فعالياته حتى 15 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة ،في تصريح له اليوم، أن الحكومة حريصة على تشجيع القطاع الخاص، وفتح آفاق أكبر لاستثمار في مجال الزراعة والقطاعات المتعلقة به، لافتا إلى ان القطاع الخاص هو شريك أساسي لتحقيق التنمية .

وأوضح وزير الزراعة أن القطاع الخاص له دور مهم خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المشروعات القومية الزراعية الكبرى مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع إنشاء 100 ألف صولة زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية، لافتا إلى ان تلك المشروعات ستغير من ملامح مصر في المستقبل مما يتيح فرص عمل أكبر للشباب.

وأشار البنا إلى أن المعارض الزراعية تعتبر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة بين المهتمين بالشأن الزراعي، حيث تتيح للمشاركين والزائرين الاطلاع على الجديد من التجارب والأدوات والمستلزمات الخاصة بالأنتاج الزراعي ومؤهلاته.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 110 شركات متخصصة في الإنتاج الزراعي والحيواني، و مدخلاتها، من اسمدة ومخصبات، ومبيدات، ومشاتل وتقاوي واعلاف وبذور ومعدات، وميكنة زراعية، وزراعات حديثة.