قطر تتوقف عن ضخ الوقود لمحطة كهرباء غزةالخميس، 13 ابريل 2017 09:22 م
أعلنت سلطة الطاقة فى قطاع غزة أن المنحة القطرية للوقود فى قطاع غزة لتشغيل محطة الكهرباء بغزة، قد أنتهت دون أن تبدى الدوحة أى نية لاستئناف مد المحطة بالوقود.
وقالت وكالة صفا الفلسطينية أن المحطة ستتوقف عن العمل بشكل نهائى يوم الأحد المقبل، وكذلك فى ظل عدم إلغاء الضرائب عن وقود المحطة من قبل الحكومة الفلسطينية.
وأكدت السلطة فى بيان الخميس استعداداها التام لشراء الوقود بدون أى ضرائب، بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع، وجددت تأكيدها على أن الضرائب على الوقود هى السبب الرئيسى للأزمة حاليا.
وناشدت سلطة الطاقة كافة الجهات المعنية بضرورة توريد الوقود بدون ضرائب وبشكلٍ عاجل، لتجنيب غزة الدخول فى أزمة جديدة للكهرباء.
وكان مدير معبر كرم أبو سالم ناجى صيام أكد لوكالة “صفا” أنه لن يتم اليوم ضخ أى كميات من الوقود اللازم لمحطة الكهرباء بسبب انتهاء وقود قطر.
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