تطبيق فيس بوك الرسمي على أندرويد ليس الخيار الأمثل للكثير من المستخدمين خصوصاً أصحاب الهواتف الذكية متوسطة أو منخفضة المواصفات.

فالتطبيق في الحقيقة يعتبر أداة استنزاف حقيقية لكافة موارد الجهاز، الأمر الذي يؤثر على تجربة الاستخدام سلبياً.

عمر البطارية

ظهرت بعض التقارير التي تشير بأن تطبيق فيس بوك الرسمي يستنزف البطارية بصورة كبيرة، وأن إزالة التطبيق من شأنها زيادة عمر البطارية، وفي تقرير من صحيفة الغارديان العام الماضي، فإن إزالة تطبيق فيس بوك الرسمي من هاتفك الذكي من شأنه توفير 20% من عمر البطارية.

استهلاك البيانات

في تقرير نشرته شركة AVG Technologies عام 2015 فإن تطبيق فيس بوك الرسمي يُعتبر الأكثر استنزافاً لموارد الهاتف من بين التطبيقات التي تعمل بمجرد تشغيل الهاتف، وأشار التقرير إلى أن التطبيق يُعد الأكثر استهلاكاً للإنترنت نظراً لعمله الدائم بالخلفية وتعطشه للبيانات، وهي تعتبر مسألة سلبية للغاية للأشخاص الذين يتصلون بالإنترنت عبر بيانات الهاتف.

التخزين

إن كنت لا تعتمد على بطارية تخزين خارجية على هاتفك، فأنت بلا شك حريص كل الحرص على السعة التخزينية داخل هاتفك، تطبيق فيس بوك الرسمي يستنزف السعة التخزينية بصورة واضحة، فبخلاف حجم التطبيق الأصلي المرتفع نسبياً، فإن البيانات التي يقوم التطبيق بتخزينها هائلة للغاية، مجرد استخدام بسيط لعدة أيام ستجد أن التطبيق تجاوز 500 ميجابايت، هذا بخلاف التخزين المؤقت.

الخصوصية

مع تطبيق فيس بوك الرسمي لا داعي للتفكير في مسائل الخصوصية كثيراً، فالتطبيق يطلب منك الوصول إلى الصلاحيات اللازمة لعمله بأعلى كفاءة وتلك التي ليس لها علاقة أيضاً، قراءة الرسائل النصية، التقاط الصور ومقاطع الفيديو وتسجيل الصوت، الوصول الكامل لجهات الاتصال، قراءة أحداث التقويم، قراءة محتويات بطاقة SD، تنزيل الملفات دون إخطار، كل هذا هو جزء بسيط جداً للأذونات التي يطلبها تطبيق فيس بوك الرسمي، جدير بالذكر أن شبكة فيس بوك كانت قد قدمت بعض التفسيرات التي تبرر حاجة التطبيق لبعض الأذونات.

بطء الهاتف

قد لا يلاحظ البعض ممن يمتلكون هواتف ذكية بمواصفات مرتفعة تأثير تطبيق فيس بوك الرسمي على أداء الهاتف، لكن عند استخدام هواتف ذكية بمواصفات متوسطة أو منخفضة، فإن التأثيرات السلبية لتطبيق فيس بوك ستكون واضحة أهمها البطء العام للهاتف خصوصاً عند إقلاع بعض التطبيقات الأخرى.

ما البديل؟

إن كنت تعاني من إحدى المشاكل السابقة بسبب تطبيق فيسبوك الرسمي على أندرويد، فيمكنك إلغاء تثبيت التطبيق والاعتماد على تطبيق آخر بديل، تطبيق فيسبوك لايت Facebook Lite يعتبر أحد الخيارات الجيدة للمستخدمين أصحاب الهواتف المتوسطة والمنخفضة أو الذين يعانون من محدودية بيانات الاتصال أو ضعف الاتصال.

والجيد في التطبيق أنه يُعتبر أحد البدائل الرسمية من فيسبوك وذلك لتجنب المشاكل التي قد تلجأ عن استخدام تطبيقات الطرف الثالث، أما إن كنت ترغب باستخدام تطبيقات غير رسمية، فتطبيق Friendly for Facebook هو أحد الخيارات الجديدة والفعالة خصوصاً وأنه يجمع فيسبوك ومسنجر في آن واحد. (للمزيد حول التطبيق اضغط هنا)