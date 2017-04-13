أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ” إن دمشق تعتبر أن دور عملية جنيف للتسوية في سوريا تراجع ، قائلا:- “إن محاولات شن عدوان ضد سوريا لن تتوقف” .

ووصف المعلم خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - : تصويت مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار بشأن سوريا بـ “المشهد المسرحي”، وأكد أن الفيتو الروسي كان في الوقت المناسب.

من جانبه ،قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إن موسكو تصر على إجراء تحقيق مستقل وموضوعي في واقعة استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون بإدلب السورية، من قبل منظمة حظر السلاح الكيميائي مع إشراك خبراء مستقلين.

وقال لافروف - خلال اجتماع مع نظيره السوري وليد المعلم، “التقدم الذي تم التوصل إليه سابقًا في التسوية السورية ، بما في ذلك مساهمة الولايات المتحدة ، لم يعجب البعض . هناك محاولات لإفشال نظام الهدنة في سوريا . لا يجب السماح للهستيريا في الغرب أن تقوض صيغتي أستانا وجنيف للتسوية”.

ورحب لافروف بدعوة سوريا خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الواقعة إدلب ، وقال إن روسيا تعتبر القرار صحيحًا ومسؤولاً.