عقد محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي المصري، اجتماعا طارئا مع شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، ناقشا خلالها عدة ملفات، أبرزها انسحاب الفريق الكروي الأول بالنادي من مسابقة كأس مصر.

وناقش “طاهر” و”شمس” أزمة غرامات كأس مصر، التي ترتب عليها إعلان النادي اتجاهه للانسحاب من البطولة في حالة عدم تعديل لائحة العقوبات.

وطلب رئيس الأهلي ترتيب جلسة مع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، لمناقشة تلك الأزمة قبل إعلان الانسحاب من عدمه.

ويسعى رئيس الأهلي لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل في هذا الملف، خاصة أن النادي الأحمر يرفض قائمة عقوبات ولائحة البطولة وأخطر اتحاد الكرة بذلك.

الجدير بالذكر، أن الأهلي اعترض على قرار اتحاد الكرة بتغريم أي ناد لا يلتزم بالإعلانات الخاصة بالشركة الراعية لاتحاد الكرة بداية من دور الـ32 حتى المباراة النهائية بشكل تصاعدي، مما تسبب في تهديده بالانسحاب .

ورصد اتحاد الكرة غرامة 125 ألف جنيه على الفريق الذى يرتدى إعلانات مخالفة على صدر قميصه في دور الـ32 أو لا يلتزم بهذه الإعلانات بواقع 50 ألف جنيه للقميص ومثلها للشورت و25 ألفا للشراب، وتزيد الغرامة إلى 250 ألفا فى دور الـ16، ثم 500 ألف فى دور الـ8 وهو ما اعترض عليه الأهلي مطالبا بتعديل تلك اللائحة.