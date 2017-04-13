قامت السلطات اليونانية اليوم بإخلاء محطتين بمترو الأنفاق في أثينا ، وذلك بعد تلقى بلاغين مجهولين بوجود عبوات ناسفة بهما.

وذكرت قناة ‘روسيا اليوم ” الناطقة باللغة الانجليزية ، أن خبراء المفرقعات قاموا بإجراء تفتيش دقيق للمحطتين للتحقق من صحة البلاغين حيث تضمنا تحذيرا من ان العبوتين الناسفتين سوف تنفجرا فى تمام الساعة الثالثة واربعين دقيقة بتوقيت اليونان المحلى .

ولم تتوافر - حتى الان - أية تقارير عن نتائج عمليات التفتيش .