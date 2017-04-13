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الخميس 13 ابريل 2017 10:06 مساءً
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إخلاء محطتين بمترو الانفاق بأثينا بعد بلاغ بوجود قنبلة
عناصر الشرطة اليونانية

إخلاء محطتين بمترو الانفاق بأثينا بعد بلاغ بوجود قنبلة

الخميس، 13 ابريل 2017 09:11 م
أ ش أ

قامت السلطات اليونانية اليوم بإخلاء محطتين بمترو الأنفاق في أثينا ، وذلك بعد تلقى بلاغين مجهولين بوجود عبوات ناسفة بهما.

وذكرت قناة ‘روسيا اليوم ” الناطقة باللغة الانجليزية ، أن خبراء المفرقعات قاموا بإجراء تفتيش دقيق للمحطتين للتحقق من صحة البلاغين حيث تضمنا تحذيرا من ان العبوتين الناسفتين سوف تنفجرا فى تمام الساعة الثالثة واربعين دقيقة بتوقيت اليونان المحلى .

ولم تتوافر - حتى الان - أية تقارير عن نتائج عمليات التفتيش .

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