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«الأرصاد» تحذر من رياح مثير للرمال والأتربة وسقوط أمطار غدًا
امطار ـ سيول ـ جدة

«الأرصاد» تحذر من رياح مثير للرمال والأتربة وسقوط أمطار غدًا

الخميس، 13 ابريل 2017 09:48 م
وكالات

أعلن الدكتور أحمد عبد العال، مدير الهيئة القومية للأرصاد الجوية، أن هناك عدم استقرار فى الأحوال الجوية يصاحبه نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة وسقوط أمطار على كافة أنحاء الجمهورية، قد تصل لحد السيول على جبال البحر الأحمر وسيناء.

وأوضح “عبدالعال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” على “العاصمة”، أن ذروة هذه الموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ستكون اليوم الخميس، متوقعا أن تعود الأحوال الجوية للاستقرار بداية من الأسبوع المقبل، موضحًا أن غدا سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة كما حذر من سقوط أمطار غزيرة ستصل لحد السيول على مناطق شمال الصعيد جنوب الصعيد وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما أعلن “عبدالعال”، عن استمرار سقوط الأمطار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وعن موعد تحسن الأحوال الجوية.



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