أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 823 لسنة 2017، جاء في مادته الاولي، بأن تزاد نظم الإثابة للموظفين الدائمين والمتعاقدين بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أن يتم ربط الإثابة برفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال ومدى تحقيق الوزارة للأهداف المنوطة بها.

وتضمن القرار فى مادته الثانية، والمنشورة بالجريدة الرسمية بعدد اليوم الخميس أنه يشترط لصرف الزيادة (التي تتراوح ما بين 600 جنيه للموظف علي الدرجة السادسة أ و ب وحتى 3000 جنيه لرئيس القطاع)، أن يكون الموظف من شاغلي الوظائف التخصصية أو المكتبية أو الفنية أو الحرفية أو من المتعاقدين، وأن يكون ممن يقومون بالعمل الفعلي، كما يشترط الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط أو أعلى أو ما يعادلها، وحال الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة متوسط يحصل على 50% من الزيادة المقررة.

واشترط القرار للحصول على الزيادة ألا توقع على الموظف جزاءات تجاوز يومين خلال الشهر، وأن يعمل عدد أيام لا يقل عن 15 يوما في الشهر، وحال العمل مدة تقل عن ذلك وحتى 13 يوما يحصل الموظف على 60 % من الزيادة المقررة.

وجاء في المادة الثالثة من القرار أنه يوقف صرف الزيادة حال الوقف عن العمل، أو الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ضعيف، أو توقيع جزاء أكثر من يومين في الشهر، أو العمل لإجمالي أيام يقل عن 13 يوما في الشهر.