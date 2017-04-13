جربها الآن.. سافر لهذه المناطق دون التحرك من منزلك!الخميس، 13 ابريل 2017 09:09 م
بفضل خدمة التجوّل الافتراضي ستريت فيو Street View التابعة لجوجل يُمكن للمستخدمين مشاهدة العديد من المدن حول العالم والتجول داخلها افتراضياً من منازلهم وكذلك زيارة بعض المعالم السياحية الهامة.
وكما نعلم فإن الخدمة من حين لآخر تقوم بإضافة مدن ومعالم جديدة بهدف تغطية أكبر قدر من المناطق تدريجياً، ومنذ بداية العام الحالي أضافت جوجل عدة معالم ومدن جديدة.
وفيما يلي أبرز المناطق التي أضافتها جوجل لخدمة ستريت فيو منذ مطلع العام،حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:
تونس
خلال شهر مارس الماضي، أطلقت جوجل ميزة التجول الافتراضي داخل دولة تونس، حيث بات بإمكان المستخدمين استكشاف أبرز المعالم والشوارع في تونس من خلال الصور البانورامية بنطاق رؤية 360 درجة.
وبالإضافة إلى العاصمة، سيكون بوسعك زيارة أربعة عشر مدينة أخرى في تونس وهي بيزرت، الجم، القيروان، سوسة، بن عروس، جربة، قابس، صفاقس، عقارب، المهدية، منستير، نابل، حمامات، ياسمين الحمامات، والطرق التي تصل بين هذه المدن، للتجول داخل تونس. اضغط هنا.
البراكين في فانواتو
داخل البلد النائية فانواتو، الذي يعتبر بمثابة أرخبيل مكون من 80 جزيرة صغيرة، تأخذنا خدمة ستريت فيو لمشاهدة البراكين النشطة في جزيرة Ambrym البركانية، وتعاونت جوجل مع المستكشفين Geoff Mackley وChris Horsley الذين قاموا بجمع صور بانوراميه مذهلة لفوهة البركان وبنطاق رؤية 360 درجة. للتجول داخل الجزيرة. اضغط هنا.
المعالم الشهيرة في غانا والسنغال وأوغندا
إن كنت من الذين يستمتعون برؤية القارة الأفريقية، فخدمة “ستريت فيو” دشنت هذا العام التجول الافتراضي داخل بعض المعالم الشهيرة في غانا والسنغال وأوغندا، وتشمل قرية Nzulezo المصنفة من اليونسكو كموقع تراث عالمي، والمسرح الوطني في غانا، وكذلك نصب النهضة الأفريقية في العاصمة السنغالية داكار وبحيرة ريتبا، ولمحبي الحياة البرية فيمكنكم الاستمتاع بجولة افتراضية داخل الحدائق الوطنية الأكثر جمالاً في أوغندا من بينها حديقة الملكة اليزابيث الوطنية.
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