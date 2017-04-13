واشنطن تعلن عدم مشاركتها في مؤتمر حول أفغانستان بموسكو غدا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تشارك في مؤتمر حول أفغانستان، الذي سيعقد في موسكو يوم غد.

هذا وقد أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، إسقاطه قنبلة ضخمة من الطراز جي.بي.يو-43 المعروفة باسم “أم القنابل” في شرق أفغانستان، مستهدفا سلسلة من الكهوف يستخدمها متشددو تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، آدم ستامب، أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النوع من القنابل في عمليات قتالية.