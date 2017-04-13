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الخميس 13 ابريل 2017 10:10 مساءً
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واشنطن تعلن عدم مشاركتها في مؤتمر حول أفغانستان بموسكو غدا
مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الامريكية

واشنطن تعلن عدم مشاركتها في مؤتمر حول أفغانستان بموسكو غدا

الخميس، 13 ابريل 2017 09:00 م
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تشارك في مؤتمر حول أفغانستان، الذي سيعقد في موسكو يوم غد.

هذا وقد أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، إسقاطه قنبلة ضخمة من الطراز جي.بي.يو-43 المعروفة باسم “أم القنابل” في شرق أفغانستان، مستهدفا سلسلة من الكهوف يستخدمها متشددو تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، آدم ستامب، أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النوع من القنابل في عمليات قتالية.

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