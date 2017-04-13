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ساندرز: ترامب لن يفوز بولاية رئاسية ثانية
المرشح الرئاسي الأمريكي برني ساندرز

ساندرز: ترامب لن يفوز بولاية رئاسية ثانية

الخميس، 13 ابريل 2017 08:51 م
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نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020.

وكان ساندرز أحد المشاركين الرئيسيين في السباق الانتخابي الرئاسي في الولايات المتحدة وخسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمام هيلاري كلينتون.

وقال ساندرز إنه وبعد مرور الأشهر الثلاثة الأولى على دخول ترامب إلى البيت الأبيض، يمكن التأكيد أن الرئيس الأمريكي الحالي أقل الرؤساء شعبية في تاريخ الانتخابات الأمريكية”.

وأضاف السيناتور: “لا أعتقد أنه سينتخب مجددا (في عام 2020)، وفي حال استمر في سياسته هذه، فلا أعتقد أن عام 2018 سيكون جيدا بالنسبة للجمهوريين”.

تجدر الإشارة إلى أن جورج بوش الأب هو آخر رئيس أمريكي انتخب لفترة رئاسية واحدة.

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