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اليابان تدعو لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية
رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي

اليابان تدعو لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

الخميس، 13 ابريل 2017 08:43 م
أ ش أ

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه يجب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مؤكدا أن تطوير كوريا الشمالية النووي والصاروخي يشكل تهديدا.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه”، اليوم الخميس، عن آبي قوله:”اليابان ستطالب كوريا الشمالية بالامتناع عن القيام بالمزيد من الأعمال الاستفزازية والامتثال فورا وبشكل كامل لقرارات مجلس الأمن الدولي والتخلي عن برامجها النووية وبرامج تطوير صواريخ باليستية”.

وأوضح أن اليابان ستواصل التعاون عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وروسيا ودول أخرى أيضا.

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