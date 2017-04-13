بالفيديو.. نصيحة طبيب أمريكي تعكس إعجاز حديث نبويالخميس، 13 ابريل 2017 08:55 م
كشفت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن مقطع فيديو يعكس إعجاز حديث نبوي بتنظيم تناول الطعام، حيث يرغب الكثير دائماً في فقدان الوزن مع العيش حياة صحية من خلال اتباع الحميات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية.
ومن جانبه، قال الطبيب الأمريكي “سانجاي غوبتا” المتخصص في جراحة الأعصاب والحائز على عدة جوائز إيمي، أن السر الصغير يكمن في الحمية الغذائية فهي تتمتع بمكانة أهم من ممارسة التمارين الرياضية، فعندما يرتبط الأمر بأسلوب الحياة الصحي.
ومن أجل صحة مثالية مع رشاقة، نصح “جويتا” باتباع الطريقة اليابانية التي تسمى “هارا هاتشي بو ” حيث اعتبر أنها الطريقة المثلى لفقدان الوزن مع حياة صحية في آن واحد بدلاً من الطرق الأخرى التي تعتمد على استبعاد أطعمة وعناصر هامة للجسم، وهو ما سبق وأن كشف عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلال حديث نبوي رواه الترمذي في صحيحه عن المقدام بين معدي بن كعب، قال رسول الله: “ما ملأ آدمي وعاء شرت من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمنَ صُلْبَهُ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه”.لمشاهدة الفيديو. اضغط هنا”
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