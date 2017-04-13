شنت مديريات الأمن بعدد من المحافظات اليوم “الخميس” حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

ففي قنا ، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة الأمن بديوان عام المحافظة من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بتصوير مبني الديوان بالكامل.. حيث تلقى مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان إخطارا من قوات الأمن المكلفة بتأمين الديوان العام وإدارة الأمن بالديوان العام يفيد بضبط ” سليمان الصغير ” ٥٠ عاما مقيم بناحية الأشراف التابعة لمركز قنا حال قيامه بتصوير مبني الديوان العام من عدة جوانب فتم إخطار جميع الجهات المعنية والتحفظ عليه.

وفي المنيا، حررت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالمحافظة 118 محضراً وأعدمت 444 كيلو من الأسماك المملحة و45 لتر مشروبات فاسدة خلال إحدى الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها الإدارة ومكاتبها على كافة منافذ بيع الأغذية والأسواق وتشديد الرقابة على محلات عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة والطازجة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار الاستعداد لأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد.

من جانبها ، أكدت الدكتورة أمنية رجب وكيل مديرية الصحة بالمنيا على وجود نوبتجيات لمتابعة ومراقبة أي بلاغات لحالات تسمم غذائي ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات على مدار اليوم لاستقبال أي حالة إصابة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.

وفي الدقهلية ، قرر محافظ الدقهلية الدكتورأحمد الشعراوي غلق 206 منشآت سياحية بالمنصورة لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص اشتراطات وكذلك إعدام 2746 كيلوأغذية وعصائر ومشروبات متنوعة لمخالفة المواصفات الصحية كما تم سحب 521 عينة أغذية متنوعة وتحرير 176 محضرا وذلك في إطار تكثيف الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت استعدادا لموسم شم النسيم وأعياد الربيع وقد كلف المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

جاءت تلك القرارات وفقا للحملات التي قامت بها إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية والتي عرضها الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بعد المرورعلى عدد 494 من المنشآت الغذائية شملت محلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة ومنافذ بيع المخبوزات والمطاعم ومختلف منافذ البيع .

وقد أكد المحافظ على استمرار جهود مديرية الصحة في القيام حـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصاً على صحة وحياة المواطنين كما شدد على استمرار تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين.

كما أعلن الشعراوي ، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات أجهزة المحافظة لاستقبال شم النسيم .. حيث أوضح أنه تم توجيه كافة قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة باتخاذ جميع التدابير اللازمة كل في نطاقة استعدادا لاستقبال شم النسيم وبرفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة .

كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية من ( الصحة - الطب البيطري - شرطة التموين - البيئة – المسطحات ) وذلك لضبط السلع غير الصالحة والمجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكافة المنافذ والمحلات ومراجعة البيانات المدونة على السلع والتأكد من الأفراج الصحي وسحب العينات منها وتحليلها ومصادرة ملح السياحات غير الصالح للاستخدام بمصانع المخللات والألبان والأسماك

بالا ضافة إلى استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة ورعايتها وكذا توفير الأدوية والامصال بها خاصة ما هو مخصص لحالات التسمم .. فضلا عن تمركز سيارات الاسعاف بمناطق المحافظة وفق خطة محددة للاستجابة الفورية لأية طوارئ وأيضا قيام شرطة المسطحات بالمواجهة والتصدي للمخالفين غير القائمين بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة والمهنية بالقوارب ووسائل النقل النهري منعا للحوادث واستعدادات الحماية المدنية للتعامل مع أية طوارئ.

وأكد المحافظ على جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع انحاء المحافظة لاستقبال الرواد .. بالإضافة إلى قيام قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للتعامل الفوري مع أية أعطال تلبية للاحتياجات المتزايدة للمواطنين من تلك الخدمات خلال اعياد الربيع .. ووجه المحافظ لرئيس مدينة جمصة أن تكون المدينة في أبهى صورها من ناحية النظافة وكافة المرافق لاستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الانقاذ على الشاطئ وتمركز الاسعاف علية للتجاوب الفوري مع الطوارئ هذا فضلا عن قيام ادارة المرور مع ادارة المواقف لتنظيم حركة المرور وانتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدي للمخالفين فورا.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة برئاسة اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق المغافلة بدائرة قسم ثان المنصورة.

كانت معلومات وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة مفاداها قيام كلا من محمد حسين عبدالرحمن 17 عاما عاطل ومقيم بمنطقة جديلة بالمنصورة وله كارت معلومات تحت رقم 18607/13 متنوع وسابق إتهامه في قضية شروع في سرقة وعمر أحمد شوقى عبدالخالق 15 عاما طالب ومقيم بجديلة المنصورة وله كارت معلومات تحت رقم 18733/13 متنوع وسابق إتهامه في قضية ضرب ومحمد خالد إسماعيل 22 عاما سائق ومقيم بمنطقة كفرالبدماص بالمنصورة له كارت معلومات تحت رقم 19137/13 متنوع وسابق إتهامه في قضية مقاومة سلطات بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء حال سيرهم بالطريق العام مستخدمين في ذلك دراجة نارية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بارتكاب 14 واقعة سرقة أخرى بنطاق دائرة قسم ثاني المنصورة بإرشادهما تم ضبط المسروقات وتم التحفظ عليها على ذمة تصرفات النيابة.

وفي الأسكندرية،تمكن ضباط مباحث التموين بالأسكندرية خلال حملاتهم بشرق وغرب المدينة من ضبط صاحبي محلين بحوزتهما 270 كجم من “الأسماك المملحة” بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.. كما وضبط بائع بحوزته 18 كجم من أسماك “البقرة السامة ” المحظور حيازتها وبيعها لالخطورتها علي حياة المواطنين .

كما جرى خلال الحملة علي المحلات والمصانع ضبط المدير المسئول عن مصنع مستحضرات تجميل ” بدون ترخيص ” كائن بمجمع الصناعات دائرة قسم الدخيلة لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بإعادة تعبئة مستحضرات التجميل منتهية تاريخ الصلاحية بعبوات جديدة بقصد إعادة طرحها للبيع بالأسواق، وتم ضبط 500 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية و6 الاف عبوة فارغة معدة للتعبئة والف استيكر..تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي كفر الشيخ، تمكنت حملة مشتركة من مجلس مدينة كفرالشيخ والزراعة وبالتنسيق مع مع مركز شرطة كفرالشيخ اليوم الخميس من تنفيذ عدد 9 قرارات إزالة للتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بعزبة سعيد التابعة لقرية متبول مركز كفرالشيخ بجانب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا.

وكلف اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ المهندس على عبد الستار سيد أحمد مساعد الوزير المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بالتوجه فوراً لمكان التعديات ووقف أعمال التعديات ومصادرة المعدات وأدوات التعدي وسرعة إزالة التعديات بالبناء على الارض الزراعية، وذلك بحضور المهندس منصور عمر نائب رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ ووائل فرج رئيس قرية متبول.

وفي الوادي الجديد تمكنت المباحث اليوم الخميس بقيادة العميد محمد سعد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية من ضبط 6 قضيا مخدرات في حملة أمنية بواحة الخارجة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد إخطارًا من المقدم إيهاب شمس رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة يفيد ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والخمور بمدينة الخارجة.

تبين قيام حملة أمنية أسفرت عن ضبط محاسب 33 سنة، وبحوزته نصف كيلو جرام حشيش داخل مسكنة بمدينة الخارجة، بعد استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيش مسكنه .

كما جرى ضبط عاطل 45 سنة، ومتهم في15 قضية متنوعة بحوزته 200 قرص مخدر و ألفي جنيه وهاتف محمول، ضبط عامل خدمات معاونة 32 سنة وبحوزته 80 قرص مخدر و120 جنيه، وضبط استورجي 40 سنة، ومتهم في 4 قضايا وهارب من حكم 3 سنوات بتهمة التبديد وبحوزته قطعة حشيش كبيرة الحجم، سائق 33 سنة ومتهم في 5 قضايا متنوعة، وبحوزته 5 قطع حشيش كبيرة الحجم ، ضبط مزارع 24 سنة وعاطل 24 سنة وبحوزتهما زجاجة خمر ولفافتي بانجو ومبلغ 50 جنيه..تم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كما تمكنت اليوم أجهزة الامن بالوادي الجديد بالتعاون مع الوحدات المحلية بمركز الفرافرة من تنفيذ 26 قرار إزالة لتعديات علي أملاك دولة بالزراعة، و9 قرارات ردم آبار بدون ترخيص.. حيث تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، إخطارا من العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد استرداد 4464 فدانًا و23 قيراطا من أملاك الدولة بمركز الفرافرة وقراه بعد التعدي عليها بالزراعة من مجموعة من المزارعين في مناطق متفرقة بالمركز وقراه بالاضافة إلى تنفيذ 9 قرارات صادرة من مصلحة المياه الجوفية بالمحافظة، لردم آبار وعيون سطحية وجوفية، حفرت بدون ترخيص بمركز الفرافرة وقراه، كما تم تنفيذ قرار إزالة لتعدي بالبناء على 500 متر بمدينة الفرافرة.

وفي أسوان، شدد اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان على الإجراءات الأمنية المشددة أمام الكنائس ومختلف دور العبادة المسيحية خلال تلك الفترة، مع الحيطة والحذر لمواجهة أي تداعيات محتملة أو أي أعمال إرهابية قد تحدث بشكل مفاجىء.

جاء ذلك خلال جولة أمنية قام بها مدير الأمن اليوم لعدد من كنائس المحافظة، خلال أداء الطوائف المسيحية صلاة خميس العهد اليوم والتي شملت كنائس الكاثوليك وكتدرائية رئيس الملائكة بمدينة أسوان وكنيسة مارجرجس بمدينة كوم أمبو.

كما شدد مدير الأمن على الخدمات الأمنية المعنية بالكنائس على ضرورة فرض السيطرة التامة على الكنائس خلال صوات الأخوة المسيحيين خلال تلك الفترة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى، مع ضرورة تحمل المسئولية في المواجهة الجادة لكافة التحديات.

وعلى صعيدآخر، نفذت أجهزة الأمن بالتنسيق مع المسحطات المائية حملة مكبرة استهدفت تنفيذ قرار حظر ووقف الصيد داخل بحيرة ناصر، من خلال التصدى لعمليات الصيد غير المشروع، حيث تمكنت الحملة التي تم تنفيذها تحت إشراف اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان من ضبط السيارة رقم ( ص و ر/6138) قيادة رفاعي . س . م 38 سنة سائق ومقيم دائرة مركز كوم امبو محملة بكمية من الأسماك المهربة تزن ( 868 ) كيلو جرام..تحرر عن ذلك المحضر رقم ( 3 ) أحوال قسم مباحث التموين.

كما تمكن قسم مسطحات السد العالي من مداهمة ( 2 ) بؤرة تجميع أسماك بأحد شواطئ الصيد ببحيرة ناصر، عثر بداخلها على كميات من الأسماك المصيدة بلغت أوزانها ( 575 ) كيلو جراما، كما تم ضبط ألفي متر غزل مخالف و( 320 ) أسلاك جوبيا المحرمة فى الصيد وضبط 5 قوارب وموتور صيد مخالف باعمال الصيد خلال تلك الفترة، فيما تم ضبط ( 4 ) متهمين بمخالفة قرارات وقف الصيد.

وفي الغربية، شدد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على ضرورة التواجد الأمني بالكنائس قبل نقاط التفتيش وكذلك الاستعانة بأحدث الأجهزة الكاشفة وذلك بالتنسيق بين أفراد الأمن والمباحث والحماية المدنية والأمن الأداري.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لكنيسة مارى جرجس والشهيدة دميانه والعذراء بطنطا يرافقه المحافظ اللواء محمد مسعود الديب مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية واللواء طارق العباسى مدير الحماية المدنية وذلك للاطمئنان على الحالة الأمنية بالكنائس وأصدر المحافظ تعليماته بعمل أنبوبة أمنية من الحواجز الحديدية لدخول وخروج الأخوة الأقباط من نقاط التفتيش إلى البوابة الإلكترونية على مدخل الكنيسة.. حيث أصدر تعليماته باخلاء الشوارع المحيطة بالكنيسة من السيارات وذلك لتأمين دخول وخروج الأقباط أثناء تأدية الصلوات بالكنيسة.