رونالدو: لم أتخيل أنني سأسجل 100 هدف في أبطال أوروباالخميس، 13 ابريل 2017 09:05 م
أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بتسجيل هدفين في مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني أمس.. وقال ” لم أفكر مطلقا في الوصول إلى 100 هدف في البطولات الأوروبية”.
وأشار رونالدو - في تصريح لوسائل إعلام النادي الملكي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية - إلى أنه حصل قبل بدء المران الاستشفائي من رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز على قميص تذكاري بمناسبة إحرازه 100 هدف في المنافسات الأوروبية.
وأضاف قائلا ” سجلت رقما قياسيا جديدا في مسيرتي الطويلة.. إنه شرف كبير إحراز 100 هدف في أوروبا، كان أمس يوما مميزا، شهد فوزا مهما للغاية، أود أن أشكر ريال مدريد على الفرصة التي منحها لي كي أقدم مسيرة لامعة في هذا النادي وزملائي أيضا.. شكرا جزيلا للنادي ولزملائي وللجمهور”.
وأوضح “حينما بدأت تسجيل الأهداف في دوري الأبطال لم أكن أتخيل أنني سأصل لهذا الرقم القياسي، إنه شرف لي لأنه رقم يصعب جدا تحقيقه، أشعر بسعادة وبهجة عارمة”.
وحول مباراة أمس، قال رونالدو “قبل دخول الملعب فكرت أنها ستكون مباراة صعبة، وأن البايرن سيبدأ اللقاء بكل قوة، لكن بعد إهدارهم لركلة الجزاء كان لدي اعتقاد أن الحماس سيتملكنا وأننا سنسيطر على مجريات الأمور في الشوط الثاني.. سجلت أنا، لكن كان من الممكن أن يكون لاعبا آخر”.
وأضاف قائلا “هدفا أمس سأصفهما بشكل سهل للغاية.. كانا رائعين وفريدين لأننا كنا متأخرين وكان التعويض صعبا، فعلناها مرتين وبعد تسجيل هدفين شعرت بالسعادة البالغة لأنني ساعدت ريال مدريد على الفوز، وربما تكون هناك ثنائية أخرى في البرنابيو”.
وحذر البرتغالي رونالدو من الظن بأن الأمر انتهى بفوز الريال في ملعب “أليانز أرينا”.. وقال “نحظى بأفضلية طفيفة وأتمنى أن يؤازرنا الجمهور ويساعدنا لأنها ستكون مواجهة معقدة، ربما يفوز ريال مدريد ونتأهل لنصف النهائي، نعلم أن أبريل شهر عصيب وحاسم وأرى الفريق يؤدي بشكل طيب، حيث قدم المدرب عملا جيدا بالتدوير، ونحن جاهزون للمرحلة النهائية”.
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