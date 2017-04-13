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الخميس 13 ابريل 2017 08:18 مساءً
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بالفيديو.. من أجل قلب صحي عليك بهذا النمط الغذائي
القلب السليم

بالفيديو.. من أجل قلب صحي عليك بهذا النمط الغذائي

الخميس، 13 ابريل 2017 08:16 م

بحسب الأطباء وخبراء التغذية فإن صحة القلب الجيدة تقاس بالتحكم بالوزن وممارسة الرياضة مع اتباع حمية غذائية مثالية، إضافة إلى التمتع بنمط حياة إيجابي بعيد عن التوتر.

وكشفت شبكة “سكاي نيوز” عربية، خلال مقطع فيديو عن أبرز الأطعمة التي تؤثر على صحة القلب بل تمنحه الحيوية لينعم صاحبه بحياة دون مشكلات قد تعتريه خاصة مبكراً.



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