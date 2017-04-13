أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، مساء الخميس، تعلن فيه القبض على 3 من العناصر المتورطة في جرائم إرهابية، وكشفت فيه أيضاً هوية منفذ تفجير كنيسة مارجرس في طنطا.

وقالت الوزارة في بيانها: «في إطار جهود الوزارة باستكمال التحريات وجمع المعلومات واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة، وفحص مقاطع الفيديو المصورة وتتبع خطوط سير العنصر الانتحاري مرتكب حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا بمحافظة الغربية، وباستخلاص الاشتباهات وتأكيدها وبإجراء مضاهاة للبصمة الوراثية لأهلية أحد العناصر الهاربة مع أشلاء الانتحاري التي عثر عليها بمسرح الحادث، أمكن تحديد منفذ الحادث والذي تبين أنه الهارب ممدوح أمين محمد بغدادي، مواليد 25 يونيو 1977، بقنا، ويقيم نجع الحجيري بالظافرية مركز قفط، وحاصل على ليسانس آداب».

وحسب البيان، فإن المذكور «أحد كوادر البؤرة الإرهابية التي يتولى مسؤوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم، والتى يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية وسبق تلقيه تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، ومشاركته في عملية التعدى على كمين النقب بالوادى الجديد».