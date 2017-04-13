وافق مجلس الأمن الدولى فى الأمم المتحدة اليوم الخميس، على إنهاء عمل بعثة حفظ السلام فى هايتى، بعد 13 عاما على بدئها واستبدالها بقوة شرطة عديدها أقل.

وتبنى المجلس بالاجماع قرارا بإنهاء البعثة اعتبارا من 15 أكتوبر، وسحب عناصرها الـ2370 تدريجيا فى الأشهر الست التالية.

وستحل محلها “بعثة الامم المتحدة لدعم العدالة فى هايتى” المؤلفة من سبع وحدات تضم 980 ضابط شرطة و295 شرطيا، على أن يجرى سحبها تدريجيا فى غضون عامين بالموازاة مع تشكيل قوة شرطة هايتية فى هذا البلد الفقير فى منطقة الكاريبى.

وانتشرت بعثة حفظ السلام فى هايتى عام 2004 بعد الاطاحة بالرئيس جان برتران اريستيد بهدف ضبط العنف السياسى، لكنها فشلت فى كسب ود السكان. وفى 2010 تفشى داء

الكوليرا فى هذا البلد فى عدوى نقلها عناصر نيباليون فى البعثة الأممية، وأسفر عن وفاة أكثر من 9000 مواطن.