بحث إجراءات بدء تعميم منظومة الصرف الصحي الحديثة بقرى السويسالخميس، 13 ابريل 2017 08:10 م
عقد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اجتماعا لبحث الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بتكنولوجيا حديثة بقريتي (جزيرة ببا) و(بني هاشم) بمركز ببا، بالإضافة إلى الوقوف على الوضع القائم بمنظومة الصرف الصحي على مستوى المحافظة واحتياجات دعمها ومد الخدمة لكافة القرى والمناطق المحرومة.
وناقش المحافظ، اليوم الخميس الإجراءات والموافقات المطلوبة للبدء الفعلي في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية جزيرة ببا باستخدام تكنولوجيا حديثة في نظم معالجة الصرف نظرا لمعاناة القرية من مشكلة الصرف الصحي وتميز موقعها بسمات تعوق تنفيذ مشروع الصرف الصحي بطرق تقليدية كونها جزيرة وسط النيل.
كما ناقش المحافظ تنفيذ هذا المشروع في قرية بني هاشم وهي القرية الثانية بمركز ببا ضمن خطة المحافظة لتعميم تجربة محطة البساتين خاصة بعد نجاح التجربة طبقا لمؤشرات نتائج تحاليل معامل الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض المحافظ تقييم التجربة فنيا والعوائد المتنوعة لها على كافة المستويات بداية من تميزها عن غيرها من المحطات التقليدية بالعديد من المزايا من أهمها قلة المساحة التي تقام عليها المحطة وانخفاض التكاليف ومدة التنفيذ إذا ما قورنت بالمحطات التقليدية المعتادة مرورا من أن تنفيذها تم بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح المحافظ أن تعميم هذا المشروع يمثل أهمية كبيرة حيث يمثل خطوة هامة في حل مشكلة تعتبر الدولة حلها قضية وملف قومي في مقدمة أجندة الحكومة ، مشيرا إلى أن المحافظة بها 222 قرية بخلاف التوابع من عزب ونجوع والمخدوم منهم بخدمة الصرف الصحي 34 قرية و33 قرية جاري العمل بها وهو ما يؤكد على الحاجة الماسة للتفكير خارج الصندوق وعن طريق حلول غير تقليدية لحل المشكلة.
وطالب بضرورة تحقيق التنسيق الفعال بين الجهات المختصة خاصة شركة المياه والصحة والبيئة وإعداد تقرير شامل لتقييم منظومة الصرف الصحي الحالية بالمحافظة وأدائها بيئيا وصحيا من خلال قراءة مؤشرات نتائج التحاليل لعينات المياه المعالجة وغيرها من العوامل الفنية بالمحطات التقليدية وغير التقليدية (محطة البساتين بنظام MBR ) لإمكانية وضع توصيف شامل وواضح للنقاط الإيجابية التي ستدخل على منظومة الصرف الصحي بالمحافظة في حالة تعميم هذا النوع الحديث من المحطات والذي يوفر معالجة ثلاثية للمياه بهدف الحصول على مزيد من أوجه الدعم اللازم لتنفيذ هذا المشروع.
ووجه المحافظ بضرروة تحقيق التكامل بين جهود التفتيش والرقابة بالمحافظة والجهات المعنية وأن يكون المعيار النجاح للجهود الرقابية هو الوصول إلى مستويات عالية من الجودة ومطابقة المواصفات والمعايير القانونية وتحسين الخدمة وليس فقط المراجعة والرقابة من أجل الوقوف على الأخطاء والملاحظات.
وبحث المحافظ بعض الخطوات الهامة التي تدرسها المحافظة والتي ستسهم في تعميم هذا المشروع بالشكل الذي يمنح أفضل النتائج وتحقيق الأهداف بأسرع وأفضل الطرق منها دراسة تشكيل جهاز مستقل لإدارة هذا المشروع يضم خبراء في التصميم والتشغيل والتنفيذ وممثلين عن الجهات المعنية والمعاونة دراسة إنشاء منطقة تصنيع داخل المحافظة لهذا النوع من المحطات والذي سيجعل المحافظة مقراً ومركزاً رئيسياً لهذه التكنولوجيا ويوفر تكاليف النقل ويوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
-
"شعبة الأسماك": 25 % ارتفاعا في أسعار "الفسيخ والرنجة" قبل شم النسيم
قال رئيس شعبة الأسماك أحمد جعفر إن أسعار الأسماك المملحة والمدخنة (الفسيخ والرنجة) قد ارتفعت مع قرب أعياد شم النسيم حوالي 25 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي، ...Thu, 13 Apr 2017 11:48:01 GMT
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
"الأرصاد" : أمطار غزيرة ورعدية .. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارةThu, 13 Apr 2017 06:45:26 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا»
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد مروان عبد المعطى ...Wed, 12 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
نصائح «حماية المستهلك» عند تناول الأسماك المملحة في شم النسيم
نشر جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح والارشادات الخاصة بالطريقة الصحيحة لشراء وتناول الاسماك خلال احتفالات شم النسيم، وذلك على الموقع الاليكتروني للجهاز ...Thu, 13 Apr 2017 10:02:39 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT