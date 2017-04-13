كشفت قوات الجيش “الوطني الشعبي” الجزائري 16 مخبأ للإرهابيين عثر بداخلها على قنابل وألغام تقليدية الصنع ونظارات ميدان ومواد غذائية وأغراض مختلفة بكل من ولايات “سكيكدة” و”باتنة” و”برج بوعريريج”.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية - في بيان لها اليوم الخميس - أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات تفتيش وبحث كشفت قوات الجيش الوطني الشعبي بكل من سكيكدة وباتنة وبرج بوعريريج (الناحية العسكرية الخامسة) 16 مخبأ للإرهابيين عثر بداخلها على 12 قنبلة وسبعة ألغام تقليدية الصنع وثلاث نظارات ميدان ومواد غذائية وأغراض مختلفة”.

وأضاف البيان أن قوات للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني ضبطت 42 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تيارت (الناحية العسكرية الثانية) وإليزي (الناحية العسكرية الرابعة) وسوق أهراس (الناحية العسكرية الخامسة)”.