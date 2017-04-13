البورصات العربية تكتسى باللون الأحمر بختام جلسات الأسبوعالخميس، 13 ابريل 2017 08:01 م
هبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط بفعل جني الأرباح اليوم الخميس مبددة معظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع انحسار حالة التفاؤل التي أثارها إعلان نتائج مالية إيجابية بشكل عام للربع الأول من السنة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة بعدما صعد 0.9% أمس الأربعاء حينما سجل بنك ساب أرباحا تجاوزت التوقعات وارتفعت أسهم البنوك.
ولم تدفع حالة التفاؤل الأسواق للصعود رغم تسجيل البنك السعودي الفرنسي نتائج مالية فصلية تجاوزت التقديرات بعد إغلاق السوق أمس.
وتراجع سهم البنك 2.6 % مع انخفاض معظم أسهم المصارف الأخرى أيضا. وهبط سهم البنك الأهلي التجاري، المتوقع أن يعلن نتائجه المالية في أوائل الأسبوع القادم، بنسبة 2.1% بينما تراجع سهم ساب 0.7 %.
وانخفض سهم زين السعودية للاتصالات 0.5 % وسط إقبال على البيع في الساعة الأخيرة من جلسة التداول. وكان السهم قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة في الجلسة السابقة بعدما سجلت الشركة أول صافي ربح في تاريخها متجاوزة توقعات المحللين.
وفي دبي هبط مؤشر السوق 0.9 % مع تراجع 30 سهما وصعود سهم واحد على قائمته.
وكانت أسهم الشركات من الفئتين الثانية والثالثة التي غالبا ما يتداولها المتعاملون المحليون ليوم واحد من بين الأسهم التي سجلت أكبر خسائر. وتراجع سهم أرابتك للبناء التي تواجه صعوبات 2.4 % وهبط سهم نظيرتها دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 2.6%.
وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي في معظم الجلسة لكنه أغلق منخفضا 0.3 %. ويصعد السهم منذ سجل أكبر مصرف إسلامي في الإمارة نموا محدودا في صافي ربح الربع الأول من العام في وقت سابق هذا الأسبوع.
وانخفض سهم الأسمنت الوطنية 2.8 % بعد تداوله اليوم بدون الحق في توزيعات الأرباح.
وفي أبوظبي، شكلت أسهم القطاع العقاري أكبر ضغط على المؤشر العام للسوق الذي تراجع 0.8 %. وهبط سهم الدار العقارية ذو الثقل في السوق 1.9 % بينما انخفض سهم رأس الخيمة العقارية 1.6 %.
وفي سلطنة عمان صعد سهم بنك مسقط واحدا في المئة بعدما سجل المصرف نموا بلغ 1.1 % في صافي ربح الربع الأول إلى 44.2 مليون ريال (114.8 مليون دولار) عند الحد الأعلى لتوقعات المحللين. وزاد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.3 %.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 % مسجلا انخفاضا قدره واحد في المئة على مدى الأسبوع. وانحسرت السيولة في السوق بعد تفجيرين استهدفا كنيستين وأسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل يوم الأحد وموافقة البرلمان بعد مرور يومين على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وكانت الأسهم المرتبطة بقطاع السياحة من بين الأسهم الأسوأ أداء في السوق مع هبوط سهم المصرية للمنتجعات السياحية 1.8 %.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية.. هبط المؤشر 0.3 % إلى 7077 نقطة.
دبي.. انخفض المؤشر 0.9 % إلى 3509 نقاط.
أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.8 % إلى 4518 نقطة.
قطر.. نزل المؤشر 0.4 % إلى 10451 نقطة.
الكويت.. هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 7008 نقاط.
مصر.. انخفض المؤشر 0.1 % إلى 12967 نقطة.
سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.3 % إلى 5572 نقطة.
البحرين.. تراجع المؤشر 0.1 % إلى 1356 نقطة.
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