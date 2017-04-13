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واشنطن تضع شقيق قائد الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات
الحرس الثوري الايراني

واشنطن تضع شقيق قائد الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات

الخميس، 13 ابريل 2017 07:58 م
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وضعت الولايات المتحدة اسم شقيق قائد الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.
جاء ذلك حسبما أوردته “سكاي نيوز عربية”، في نبأ عاجلٍ لها، مساء اليوم الخميس، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل في هذا الشأن، إلى الآن.

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