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بدء التشغيل التجريبي لمركز بريد طور سيناء
مكتب البريد المصري

بدء التشغيل التجريبي لمركز بريد طور سيناء

الخميس، 13 ابريل 2017 07:52 م
محيط: أ ش ا

أكد مدير منطقة بريد جنوب سيناء خالد مصطفى عبد الجليل، أن المنطقة بدأت التشغيل التجريبي لمركز خدمات البريد المطور بطور سيناء، حتى يتم افتتاحه رسميا في أعياد تحرير سيناء، بحضور وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء ورئيس الهيئة.

وأوضح عبد الجليل - في تصريحات اليوم الخميس - أن المركز يشمل 10 نوافذ خدمات، من بينها شباك مخصص للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، بناء على خطة تطوير، شملت كثير من مدن جنوب سيناء، مشيرا إلى أن من بين هذه الخدمات خدمة التصديق القنصلي من وزارة الخارجية علي الشهادات وجميع المستندات، علاوة على تتبع الرسائل البريدية بالإنترنت، واستخراج شهادات الميلاد، وبطاقات الرقم القومي، وقسائم الزواج والطلاق والقيد العائلي، و بدل الفاقد، والتالف باستثناء أول مرة، علاوة على تحديث بطاقات التموين و التعامل مع بنك الإسكان.

وقد توافد عدد من المواطنين، اليوم، على مركز الخدمات البريدية، وتم التعامل بالخدمات البريدية المستحدثة التي تطبق لأول مره على مستوى الجمهورية.

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