تشكيل لجنة لمعاينة الشون والصوامع وأماكن تخزين القمح في الغربيةالخميس، 13 ابريل 2017 07:50 م
قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، تشكيل لجنة لإجراء المعاينة على الطبيعة، والوقوف على صلاحية الشون والصوامع وأماكن تخزين القمح، والتأكد من تطويرها ورفع كفاءتها وصلاحيتها للتخزين، وتشكيل لجنه أخرى لوضع الخطة المناسبة، وخريطة متكاملة لتوزيع الأقماح التي يتم تسليمها في الأماكن المقررة.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة العليا للقمح، اليوم الخميس برئاسة المحافظ وحضور اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، والمهندس فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومباحث التموين ووكلاء الوزرات المعنية ورؤساء المراكز والمدن.
وطالب المحافظ - خلال الاجتماع - بوضع الضوابط التي تكفل استلام الأقماح بالدقة والنوعية القياسية المطلوبة، مع التأكد من وجود الإجراءات المناسبة والعناصر الرقابية للإشراف على عملية استلام الأقماح، وإعلان إجراءات التوريد والاستلام للمزارعين ووضع أليات تنفيذية لتسهيل عمليات التوريد والاستلام، والإعلان عن عدم دفع أي مبالغ مقابل التعتيق أث4ناء التوريد.
ووجه المحافظ رؤساء المدن بالمرور على الشون الترابية للمعاينة، وعدم وجود مياه غير صالحة للتخزين، والتأكد من وجود السلك الشائك للحفاظ على صلاحية القمح أثناء التخزين، والتأكيد على عمل الضوابط اللازمة لعدم الازدحام والتكدس، ووضع نظام يعمل على سهولة التوريد وعدم الازدحام.
وأشار إلى ضرورة وضع الضوابط اللازمة، لتوفير أجولة الخيش اللازمة للتخزين، وإعلان المزارعين بالتوجه لاستلامها وخلال الاجتماع.
يذكر أن المساحة المنزرعة قمح هذا العام بنطاق محافظة الغربية 135930 ألف فدان، وكمية القمح المستهدف توريدها هذا العام 138 ألأف طن والسعه التخزينية بدائرة المحافظة 192740 ألف طن، وأعلن المحافظ أنه سيتم تشكيل غرفه عمليات مركزية وغرفه فرعية لمتابعه عمليات التوريد، إضافة إلى لجان أخرى تراقب عمليات التوريد على أرض الواقع بمواقع التوريد وتذليل أي معوقات وحل أيه مشاكل.
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