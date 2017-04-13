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روسيا: نأسف لغياب المعارضة السورية عن اجتماع أستانا الأخير
محادثات استانا ـ كازاخستان ـ الازمة السورية‎

روسيا: نأسف لغياب المعارضة السورية عن اجتماع أستانا الأخير

الخميس، 13 ابريل 2017 07:51 م
أ ش أ

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، عن أسفه لغياب المعارضة السورية المسلحة عن الجولة السابقة من محادثات أستانا، مؤكدا أن الباب مفتوح أمامها للمشاركة في الجولة المقبلة.

وقال المسئول الروسي -في تصريحات لوكالة أنباء”سبوتنيك” اليوم الخميس “عدم مشاركة المعارضة السورية في مفاوضات أستانا هو أمر مؤسف، لأن النقاشات في أستانا تتركز بشكل أساسي حول دعم نظام وقف إطلاق النار وهذا هام جدا من وجهة نظر مشاركة الممثلين العسكريين”.

وأضاف جاتيلوف “الدعوة مفتوحة، ولدى هذه المعارضة كامل الفرصة للمشاركة، كما نرحب بممثلين عسكريين عن المعارضة”، ونفى وجود خطط لعقد لقاء بين العسكريين الروس وممثلي المعارضة المسلحة في أنقرة، قائلا “ستعقد مشاورات عسكرية، لكن في إطار مختلف تماما على مستوى ممثلي روسيا وتركيا وإيران”.

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