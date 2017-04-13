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الخميس 13 ابريل 2017 08:29 مساءً
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الداخلية تكشف تفاصيل نشوب حريق داخل كنيسة في الإسكندرية
وزارة الداخلية

الداخلية تكشف تفاصيل نشوب حريق داخل كنيسة في الإسكندرية

الخميس، 13 ابريل 2017 08:10 م


كشف مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، تفاصيل نشوب حريق داخل كنيسة بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح المسئول الإعلامي أن قسم شرطة أول العامرية تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبوسيفين الكائنة بدائرة القسم، بحدوث حريق محدود في مخلفات داخل الكنيسة.

على الفور تم توجيه سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم إخماد الحريق في حينه والسيطرة عليه ولم يحدث ثمة إصابات، وبالفحص تبين نشوب حريق في بعض المهملات والكرتون بالطرق المجاورة لسور الكنيسة ومبنى القاعة من الداخل نتيجة شرز من كابل كهرباء مغذى للكنيسة،لم تؤثر الواقعة على إقامة الصلوات بالكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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