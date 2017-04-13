تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة بوادي النطرونالخميس، 13 ابريل 2017 07:46 م
قالت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، إنه تم استخراج أذون دفع لعدد 45 حالة من المتقدمين لتقنين أوضاع يدهم على أراضي أملاك الدولة بوادي النطرون من إجمالي 125 حالة وضع يد على مساحة 6 آلاف فدان مرحلة أولى تم تحديدها والانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بها والخرائط والرفع المساحي لها من مساحة إجمالية تبلغ 27 ألف فدان أملاك دولة متعدى عليها بوادي النطرون.
وأضافت محافظ البحيرة أن الإصدار جاء تفعيلا للقرار الصادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المتضمن تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لاسترداد وتقنين واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة وعلى ضوء القرار الصادر مؤخرا بضم مساحة 55 ألف فدان بوادي النطرون لولاية المحافظة.
جاء ذلك اليوم الخميس خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر تقنين واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة بوادي النطرون، بحضور اللواء مجدي عناني السكرتير العام وأعضاء اللجنة الفرعية للتثمين والتسعير برئاسة المحاسب ثروت زرد والتابعة للجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة وممثلي الهيئة العامة للخدمات الحكومية والمهندسة سلوى زكي مدير إدارة الأملاك بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.
كانت اللجنة قد انتهت في عملها أمس من بحث حالات 35 حالة واستخراج أذون دفع لهم، وتم اليوم استقبال 10 حالات أخرى، ودراسة كل حالة على حدة وإصدار أذون سداد لهم بعد قيامهم بسداد حق الانتفاع كاملا حتى 2014، وسداد 25% من القيمة المستحقة على الأرض تمهيدا لتحرير العقود النهائية لهم لتمكين المزارعين الجادين منهم من مواصلة الزراعة وضمان حقوقهم في التعامل مع الجهات المختلفة من كهرباء وري وطرق وغاز.
وصرحت محافظ البحيرة بأن الإجراءات تضمن حق الدولة وتيسر على المزارعين وتذلل العقبات التي تعترض تعظيم استثماراتهم الزراعية من خلال توحيد جهة ولاية واحدة في التعامل معهم.
وأشارت إلى أن لجنة التقييم راعت في تقييمها معايير وأسس وضع الأرض المستصلحة والمزروعة سواء بزراعات موسمية أو مثمرة، وكذلك قرب الأرض من شبكات الطرق ومصادر المياه والكهرباء ونوع التربة وأسلوب ومصادر ريها وقربها من الأسواق.
وقدمت التهنئة للمزارعين والمستثمرين بمناسبة تحرير عقود ملكية لهم، وحثتهم على بذل مزيد من الجهد في الزراعة لتنمية ودفع عجلة الاستثمار وزيادة مصادر الدخل القومي، وحثت بقية الحالات بالإسراع في إجراءات التقنين واستثمار فترة تواجد لجنة التثمين على ارض المحافظة.
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