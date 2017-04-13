قال الفنان المصري أحمد سعد إنه تقرب من الله في الفترة الأخيرة، أي منذ ما يقرب من 5 أو 6 أشهر، فشعر أن حياته تغيرت تماما.

الفنان المصري قال: “أنا في يوم وليلة ربنا أنعم عليا بالإيمان به وأصبحت أصلي كل الفروض والنوافل، وأدفع الزكاة وأصوم، كما أصبحت أستوعب كل الناس، ومعنى الإيمان هو أن تقدّر وأن تستوعب كل من حولك وتحبهم”.

وأضاف أنه كان يفعل كل شيء خاطيء، ولكن فجأة تغّير كل شئ، مرجعا ذلك إلى أن بداخله شيء جيد منذ الصغر، لكونه تربّى في منزل متديّن وحفظ القرآن، ولهذا فإن الله قد أعاده للطريق الصحيح.

وأكد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صبايا الخير” على قناة “النهار”، أن حياته تغيرت تماما بعد تقربه من الله من حيث الرزق ومن حيث كل شيء آخر.

وكان أحمد سعد قد طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان “وصايا طه لـ آل عيسي”، بعد التفجيرات التي وقعت بكنيستي مارجرجس بالغربية، والمرقسية بالإسكندرية، يوم الأحد الماضي 9 إبريل.