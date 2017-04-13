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دراسة جدوى لإقامة مركز لوجيستي بميناء شرق بورسعيد
احمد درويش

دراسة جدوى لإقامة مركز لوجيستي بميناء شرق بورسعيد

الخميس، 13 ابريل 2017 07:43 م
خاص: محيط


أعلن الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي على مساعدة فنية لتمويل دراسة جدوى لإقامة مركز لوجيستي في ميناء شرق بورسعيد، تشمل الجوانب التقنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والمؤسسية، وكذلك الجوانب المتعلقة بالتسويق.

وقال درويش إن هذا المركز اللوجيستي عبارة عن شبكة من منصات لوجيستية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، ومن المتوقع أن تشمل وظائف المركز حاويات للتخزين، وتجميع الشحنات، والخدمات اللوجيستية مثل تعبئة وتفريغ الحاويات، بجانب الخدمات ذات القيمة المضافة مثل إعادة التعبئة ووضع العلامات، وتأجير الحاويات، ومركز للشاحنات.

وأضاف أن المخطط الرئيسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتضمن إنشاء مركز لوجيستي متعدد الوسائط إلى جانب محطات الحاويات في شرق بورسعيد بحلول عام 2020.

بدوره، أوضح أحمد عجيز مدير المشروعات اللوجيستية بالهيئة أن المفاوضات استمرت مع بنك الاستثمار الأوربي بشأن المركز لما يقرب من 8 أشهر وبعد التأكد من جدوى هذا النشاط تم الاتفاق على قيام أحد المكاتب الاستشارية لتنفيذ دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع ومدتها 8 أشهر من توقيع الاتفاقية .
وأشار إلى قيام الهيئة بتكليف فريق عمل لإدارة أنشطة المساعدة الفنية، تحت قيادة مدير المشروع، والذي سيعمل بالتعاون مع البنك ومستشاري هذا المركز لمساعدة المستشارين القائمين بالأمر ،و التنسيق مع المؤسسات الأخرى بشأن المركز اللوجيستي.

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