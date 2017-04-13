قال ميخائيل مالتسيف المدير التنفيذى لجمعية الأورال السياحية الروسية، إن حالة الحظر المفروضة على الرحلات الجوية المستأجرة إلى تركيا، ستسمح للشركات بإعادة توجيه العملاء إلى مصر بدلا من تركيا، حيث أنه من المستحيل عودة مبالغ ضخمة من المال للسياح مرة أخرى.

وأشار مالتسيف، وفقا لوسائل الإعلام الروسية، إلى أن العملاء اشتروا بالفعل التذاكر، ومن المستحيل إعادة الأموال إليهم، ولكن يمكننا إرسالهم إلى مكان آخر بنفس السعر، وهى مصر ولكنها مغلقة حتى الآن، موضحًا أن الشركات ستبدأ الرحلات إلى تركيا فى أواخر شهر أبريل، ومن المتوقع أنه خلال موسم الذروة من مطار إيكاترينبروج إرسال 11000 شخص أسبوعيا.

وكانت قد أعلنت وكالة “إنترفاكس” الروسية أن الخطوط الجوية الروسية تلقت إخطارًا عن إمكانية تعليق رحلات الطيران العارض إلى تركيا.

وقال مصدر مطلع للوكالة الروسية، إن الشركات تلقت تحذيرًا حول إمكانية تعليق مؤقت لرحلات الطيران العارض لشركات الطيران الروسية فى مطارات تركيا.