 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 08:29 مساءً
روابط سريعة
شركات سياحة روسيا تدعو لعودة الرحلات لمصر
رحلة شارتر - طائرة روسية

شركات سياحة روسيا تدعو لعودة الرحلات لمصر

الخميس، 13 ابريل 2017 07:41 م

قال ميخائيل مالتسيف المدير التنفيذى لجمعية الأورال السياحية الروسية، إن حالة الحظر المفروضة على الرحلات الجوية المستأجرة إلى تركيا، ستسمح للشركات بإعادة توجيه العملاء إلى مصر بدلا من تركيا، حيث أنه من المستحيل عودة مبالغ ضخمة من المال للسياح مرة أخرى.

وأشار مالتسيف، وفقا لوسائل الإعلام الروسية، إلى أن العملاء اشتروا بالفعل التذاكر، ومن المستحيل إعادة الأموال إليهم، ولكن يمكننا إرسالهم إلى مكان آخر بنفس السعر، وهى مصر ولكنها مغلقة حتى الآن، موضحًا أن الشركات ستبدأ الرحلات إلى تركيا فى أواخر شهر أبريل، ومن المتوقع أنه خلال موسم الذروة من مطار إيكاترينبروج إرسال 11000 شخص أسبوعيا.

وكانت قد أعلنت وكالة “إنترفاكس” الروسية أن الخطوط الجوية الروسية تلقت إخطارًا عن إمكانية تعليق رحلات الطيران العارض إلى تركيا.

وقال مصدر مطلع للوكالة الروسية، إن الشركات تلقت تحذيرًا حول إمكانية تعليق مؤقت لرحلات الطيران العارض لشركات الطيران الروسية فى مطارات تركيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3